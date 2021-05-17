اعتراض صواريخ المقاومة يكبد"إسرائيل" خسائر فادحة

قالت صحيفة "جروزاليم بوست" العبرية، ان هناك تكلفة باهظة جدا لاعتراض كل صاروخ محلي الصنع تطلقه المقاومة من غزة".

وأضافت: " أن صواريخ القبة الحديدية تكلف أكثر بكثير من صواريخ المقاومة التي تسقطها، مشيرة إلى أن هذه التكلفة تقدر بـ50 إلى 100 ألف دولار لكل عملية اعتراض".

وتابعت الصحيفة:" أن تكلفة صاروخ المقاومة قصير المدى تقدر ما بين 300 إلى 800 دولار لكل صاروخ".

يشار انه قال وزير حرب الاحتلال بيني غانتس :"إن منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي، سجلت أكثر من 1000 حالة اعتراض منذ بدء العملية العسكرية على قطاع غزة مساء ال 10 من مايو الجاري".