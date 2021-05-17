المقاومة ستستمر حتى رضوخ الاحتلال لمطالبها

مصدر مطّلع في المقاومة: جهود الوساطات التي تقودها مصر لم تحقق أي نتائج ملموسة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:42 ص
17 مايو 2021
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قال مصدر مطلع في فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الاثنين: "ان جهود الوساطات المتعددة التي تقودها مصر لم تحقق أي نتائج ملموسة حتى الآن لوقف العدوان على قطاع غزة".

وأضاف المصدر :"ان ما يعرضه الوسطاء هو وقف إطلاق نار متبادل فقط، الأمر الذي ترفضه المقاومة وتصر على التزام الاحتلال بعدم الاعتداء على القدس والمقدسات قبل الموافقة على أي تهدئة أو وقف لإطلاق النار".

كما أكد ان المقاومة ستستمر في العمل بكل السبل والوسائل من أجل إجبار الاحتلال على الرضوخ لمطالبها، كما أنها ستواصل ضرب العمق الإسرائيلي كلما أقدم على ضرب ومهاجمة البنايات الكبيرة والأبراج السكنية والمدنيين.

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