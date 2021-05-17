محلل سياسي يوّضح سبب تعمد الاحتلال تدمير البنية التحتية في غزة!

أكد المحلل السياسي د. ناجي شكور أن العدو "الإسرائيلي" يتعمد تدمير البنية التحتية في قطاع غزة بهدف زيادة كلفة العدوان.

وأوضح شكور، أن جيش الاحتلال يسعى لتشتيت الجهود باتجاه ترميم ما يتم تخريبه من شوارع وطرق محورية، مشيرا إلى أنه يهدف أيضا لإعاقة حركة الفرق الخدمية.

وشدد أن الشعب الفلسطيني يدرك أن الانتصار يحدث دائما مع كثير من الألم، لافتًا أن وصية الشهداء بأن نبقى على عهدهم بالصبر والثبات حتى النصر.

الجدير بالذكر أن قطاع غزة يشهد تصعيدا عسكريا عنيفًا من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" منذ مساء الاثنين 10 مايو 2021، ما أدى لاستشهاد 192 شهيداً من بينهم 58 طفلاً و 34 سيدة، في الوقت الذي أوفت فيه المقاومة بتهديدها وتحذيرها لجيش الاحتلال بالكف عن الاعتداءات المستمرة والمتواصلة في المسجد الاقصى المبارك وتهجير اهلنا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.