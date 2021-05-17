سرايا القدس توجه ضربة صاروخية مكثفة رداً على قصف الاحتلال وإرهاب المدنيين

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مسؤوليتها اليوم الاثنين، عن مواصلة القصف الصاروخي للمدن والمغتصبات المحتلة برشقات صاروخية مكثفة، في إطار معركة سيف القدس لليوم الثامن على التوالي، والتي خاضتها المقاومة رداً على اعتداءات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك والقدس المحتلة.

ووجهت السرايا ضربة صاروخية ومكثفة صوب مدينتي سديروت ونتيفوت وشعار هنيغف، رداً على القصف الصهيوني وإرهاب المدنيين الآمنين.

ومنذ بداية معركة سيف القدس، اعترف العدو بمقتل 10صهاينة بينهم عدد من الجنود وأصيب المئات، بعضهم في حال الخطر، جراء سقوط صواريخ سرايا القدس والمقاومة على المغتصبات والمدن المحتلة رداً على اعتداءات الاحتلال في المسجد الأقصى ورداً على العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، منذ العاشر من شهر مايو الجاري.