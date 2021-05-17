حصيلة: 218 شهيدا ونحو 5604 جرحى في العدوان "الإسرائيلي" على غزة والضفة

أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أسبوع على أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس إلى 218 شهيدا وأكثر من 5604 جرحى.

وأوضحت الوزارة، أن عدد شهداء قطاع غزة ارتفع إلى 197 شهيدا، بينهم 58 طفلا، و34 امرأة، و1235 جريحا، فيما بلغ عدد شهداء الضفة الغربية بما فيها القدس 21 شهيدا، بينهم طفل، وأكثر من 4369 إصابة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ مساء يوم الاثنين 10/5/2021 حتى اليوم، بغارات جوية وبرية وبحرية على مختلف مناطق القطاع، ما أدى إلى تدمير 90 مبنى، بينها 6 أبراج سكينة، منها 3 أبراج دمرت بالكامل.

وفي القدس المحتلة، يواصل المستوطنون بحماية قوات الاحتلال انتهاكاتهم بحق أهالي حي الشيخ جراح، وأغلق الاحتلال الحي بالمكعبات الإسمنتية، في الوقت الذي يستمر فيه بتضييق الخناق على الأهالي، فيما أنه أصيب أكثر من 1000 مواطن في القدس باعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين.

وأوضحت وزارة الصحة أن مجمل ما وصل مراكز العلاج، الأحد، في الضفة الغربية 24 إصابة:

رام الله: 11 إصابات 4 منها بالرصاص الحي، و7 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

بيت لحم: إصابتين بالرصاص الحي في الأطراف.

نابلس: 5 إصابات، 4 منها بالرصاص الحي، وإصابة جراء السقوط.

سلفيت: إصابة بالرصاص الحي في البطن

جنين: إصابة بالرصاص الحي في القدم

الخليل: 4 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط