د. الهندي: نحن نخط مساراً جديداً و"إسرائيل" فشلت استخبارياً

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومسؤول الدائرة السياسية الدكتور محمد الهندي، اليوم الأحد 16/5/2021، أن الشعب الفلسطيني أعاد الصراع إلى مربعه الأول، ومستعد للتضحية وماضٍ في مواجهة العدو الإسرائيلي.

وقال د. الهندي في لقاء على قناة "الميادين": "لا يمكن فصل غزة عما يجري بالقدس، والتي نعتبرها قلب الصراع، فالاعتداء بدأ في القدس، والتهدئة تبدأ من القدس".

وشد على أن "إسرائيل" تفشل على المستوى الاستخباري، وكذلك على المستوى العسكري بغزة. وهي تقصف المنازل على رؤوس الأطفال والنساء.

وبين، أن المقاومة بدأت هذه المواجهة باستهداف جيب عسكري إسرائيلي بصاروخ "كورنيت"، واستهداف مطارات الاحتلال، وخطوط الوقود، والمواقع والتجمعات العسكرية على حدود غزة، والمنشآت الاستراتيجية.

وأضاف د. الهندي:"أن المقاومة تُحدد الوقت قبل قيامها بقصف صواريخها، وهي فعلت توقيت البهاء بهذه المواجهة، في تمام الساعة التاسعة مساءً."

وتابع:"الشعب الفلسطيني ينبعثُ من جديد، ويستنفر الأمة وكل أحرار العالم، و مستعدون للتضحية، وماضون في مواجهة العدو الإسرائيلي."

ولفت د. الهندي إلى أن المعركة في وعلى فلسطين وفي قلبها القدس، معركة كل الأمة. الشعب الفلسطيني ينوب عن الأمة في هذه المرحلة، هو لا يدافع عن نفسه بل هو يدافع عن موروث الأمة الديني والتاريخي والحضاري.

واستطرد:" نحن في الميدان نقوم بواجبنا، وبدأنا نحقق إنجازات كبيرة سواءً على مستوى الوعي الذي حاولوا كيَّه وتزييفه، وهي معركة ممتدة في الجغرافيا، ووحدة لجماهير شعبنا."

وتابع:" نحن اليوم نخط مساراً جديداً، و"إسرائيل" لا تستطيع أن تردع طفلاً في غزة، أو الثوار في الضفة، وفي الداخل المحتل عام 1948. اليوم هناك 6 مليون إسرائيلي مردوعون."