وكالة أنباء أمريكية تطالب بفتح تحقيق مستقل بعد تدمير مقرها في قصف برج الجلاء

طالبت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية بفتح تحقيق في الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت برج الجلاء الذى يضم مكتبها ومكاتب وسائل إعلامية أخرى في قطاع غزة.

وقالت رئيسة التحرير التنفيذية للوكالة سالي بزبي، إنها تطالب بفتح تحقيق مستقل في الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت ودمرت مبنى الجلاء الذي كان يضم مقر الوكالة ومقار إعلامية أخرى في قطاع غزة، مؤكدة أن الرأي العام يحق له معرفة الحقائق.

وأوضحت أن "الحكومة الإسرائيلية لم تقدم أدلة واضحة تفسر به هجومها على برج الجلاء ثاني أكبر أبراج غزة.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت برج الجلاء ثاني أكبر أبراج غزة بـ 4 صواريخ.

ويضم برج الجلاء شققًا سكنية ومكاتب للعديد من وسائل الإعلام العالمية المحلية، التي انهارت بالكامل جراء قصف سلاح الجو الإسرائيلي للبرج المكون من 11 طابقاً.