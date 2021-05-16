الجهاد الإسلامي تُبارك عملية الدهس وتدعو لتصعيد العمل المقاوم في كل مكان

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأحد 16/5/2021، عملية الدهس الفدائية التي نفذها مقاومٌ مقدسي بطل في حي الشيخ جراح واستهدفت عدداً من جنود الاحتلال الذين يعتدون على أهلنا وبيوتهم وممتلكاتهم .

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن العمل الفدائي هو السبيل لردع الاحتلال والرد على جرائمه وعربدته بحق أهلنا وشعبنا.

ودعت، لتصعيد العمل المقاوم في كل مكان والتصدي لإرهاب المستوطنين والجيش الصهيوني بكل الوسائل الممكنة.

وقالت الحركة في بيانها:"الرحمة للشهيد البطل منفذ هذه العملية الذي تعانقت روحه مع شهداء غزة والضفة والداخل المحتل."