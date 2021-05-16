تحديث: إصابات وأضرار الاحتلال.. والسرايا تواصل قصفها الصاروخي للمدن والبلدات الصهيونية

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الاحد، مسؤوليتها عن مواصلة القصف الصاروخي للمواقع والمغتصبات بعدد من قذائف الهاون ورشقات صاروخية مكثفة، في إطار معركة سيف القدس لليوم السابع على التوالي، والتي خاضتها المقاومة رداً على اعتداءات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك والقدس المحتلة.

بدوره اعترف العدو الصهيوني بإصابة عدد من جنوده داخل موقع نحال العوز العسكري، وذلك بعد استهداف سرايا القدس لموقع نحال العوز بعدد من قذائف الهاون عيار 120ملم.

وبثث سرايا القدس مشاهد تعرض لأول مرة لصاروخ القاسم الذي دخل الخدمة خلال معركة سيف القدس واستهدفت به تحشدات القوات العسكرية البرية شرق خانيونس رداً على العدوان المستمر في المسجد الأقصى وقطاع غزة.

وكشف أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس في تغريدات له عبر قناته على التلغرام أمس، أن سرايا القدس أدخلت صواريخ جديدة ومتطورة للخدمة العسكرية منها ما سيفصح عنه الآن وهو (صاروخ القاسم المطور)، وذلك ضمن الحملة الصاروخية التي نفذت بـ 150 صاروخ عند الساعة 6:00مساء اليوم.

ومنذ بداية معركة سيف القدس، اعترف العدو بمقتل 10صهاينة بينهم عدد من الجنود وأصيب المئات، بعضهم في حال الخطر، جراء سقوط صواريخ سرايا القدس والمقاومة على المغتصبات والمدن المحتلة رداً على اعتداءات الاحتلال في المسجد الأقصى ورداً على العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، منذ العاشر من شهر مايو الجاري.

وجاء حصاد سرايا القدس لليوم الـ7 لمعركة سيف القدس على النحو التالي:

سـ 01:00م: سرايا القدس تدك موقع نحال العوز بعدد من قذائف الهاون عيار 120 ملم.

سـ 02:45م.. سرايا القدس تدك مواقع ومغتصبات افسلوم ونيريم وكوسوفيم برشقات صاروخية مكثفة رداً على العدوان.

العدو يعترف بإصابة عدد من جنوده بعضها وصفت بالخطيرة بعد دك السرايا لموقع نحال العوز بعدد من قذائف الهاون عيار 120 ملم.

يتبع..