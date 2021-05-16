الأسير الغضنفر أبو عطوان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 11 على التوالي

يواصل الأسير الغضنفر أبو عطوان (28 عامًا) من الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداريّ لليوم الـ(11) على التوالي، حيث يقبع في زنازين سجن "ريمون".

وقال نادي الأسير في بيان له وصل ل"فلسطين اليوم" إنّ الأسير أبو عطوان معتقل منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وهو أسير سابق تعرض للاعتقال عدة مرات وذلك منذ عام 2013، وخلال عام 2019، خاض إضرابًا عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وهو من بين مجموعة من الأسرى نفّذوا منذ مطلع العام الجاري إضرابات عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداريّ، غالبيتهم علقوا إضرابهم بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقالهم الإداريّ.

وتنتهج سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداريّ تاريخيًا، وتستخدمها على نطاق واسع بحقّ الفلسطينيين، تحت ذريعة وجود "ملف سرّي" وبدعم من المحاكم العسكرية الصورية، حيث تستهدف عبرها الفاعلين من أبناء الشعب الفلسطيني، سياسيًا، واجتماعيًا، وثقافيًا في محاولة لتقويض أي حالة فاعلة فلسطينيًا.

وبلغ عدد الأسرى الإداريين حتى نهاية شهر نيسان/ أبريل 2021 قرابة الـ(430)، غالبيتهم يقبعون في سجون "عوفر، مجدو، والنقب".

ووفقًا للمتابعة فإن مخابرات الاحتلال أصدرت منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر نيسان، قرابة الـ(400) أمر اعتقال إداريّ بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، علمًا أن غالبية الأسرى الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتؤكد المعطيات الراهنة أن أعداد الأسرى الإداريين في تصاعد لا سيما مع استمرار المواجهة الحالية، وما يرافقها من عمليات اعتقال ممنهجة.