شهيدان و262 اصابة في مواجهات "يوم النكبة" في الضفة المحتلة

شهدت محافظات الضفة الغربية كافة، أمس السبت، مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على نقاط تماس عدة، ضمن فعاليات النصرة للقدس والدعم للمقاومة في غزة، في الذكرى 73 للنكبة لاحتلال فلسطين.

وحتى الساعة الثانية عشرة من مساء أمس، اندلعت مواجهات في 80 نقطة بمناطق متفرقة بالضفة الغربية.

ورصد تقرير للمكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة 262 عملًا مقاومًا خلال مواجهات يوم النكبة، منها 13 عملية مؤثرة.

وحسب التقرير، استشهد خلال المواجهات شابان وأصيب حوالي 450 جريحًا، كما وأصيب إسرائيليين اثنين.

واستشهد مساء أمس شابين، أحدهما من مدينة الخليل والثاني من طولكرم، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي عليهما.

ففي الخليل، استشهد الشاب وجدي وليد جعافرة، برصاص جنود الاحتلال المتمركزين في البرج العسكري المقام على مثلث مخيم الفوار جنوب المدينة، حيث أطلقوا الرصاص الحي بكثافة صوب مركبة فلسطينية ما أدى الى استشهاده.

وفي طولكرم، استشهد الشاب ياسين حسن حمد من بلدة صيدا شمال المدينة، برصاص قوات الاحتلال الحي في القلب خلال مواجهات في طولكرم.

ورصد التقرير، تنفيذ 8 عمليات إطلاق نار ومحاولتي دهس، وإلقاء زجاجات حارقة وحرق منشئات عسكرية، بالإضافة إلى تصدي المواطنين لـ16 اعتداء للمستوطنين.

ورشق الشبان قوات الاحتلال بالحجارة 105 مرات، فيما اندلعت 107 مواجهات وانطلقت 18 مسيرة في مختلف أنحاء الضفة.

وشكلت المواجهات مناطق مختلفة في معظم محافظات الضفة والقدس بعد دعوات من الحراكات الشبابية والقوى الوطنية والإسلامية في الضفة.