حماس: مجزرة الشاطئ تعبر عن عجز الاحتلال في مواجهة المقاومة في غزة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، فجر السبت، أن المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين في مخيم الشاطئ، جريمة حرب مكتملة الأركان، وتعكس حجم بشاعة الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة، على لسان الناطق باسمها، حازم قاسم، عبر تطبيق تلغرام: "إن هذه الجريمة تعبر عن عجز الاحتلال في مواجهة المقاومة في غزة والضفة الغربية والقدس".

وبين قاسم ان هذا السلوك الصهيوني يؤكد صوابية قرار المقاومة بالتصدي للعدوان حتى نحمي أطفالنا من هذا الإرهاب

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الاولى من فجر اليوم السبت، مجزرة جديدة استهدفت منزل مكتظ بالسكان في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة أسفرت عن استشهاد 11 مواطنا واصابة نحو 15 شخصًا.

وأفاد مراسلنا، باستشهاد أحد عشر مواطنا عبارة عن أشلاء وهم تسعة أطفال وسيدتين، وأصيب نحو 15 شخصًا جراء استهداف الطيران الحربي لمنزل يعود لعائلة آل أبو حطب بالقرب مسجد السوسي بمخيم الشاطئ، غرب غزة، بثلاثة صواريخ، وبدون تحذير مسبق.

وأوضح أن القصف تسبب بدمار كبير في محيط المكان، المكتظ بالسكان والمنازل

وأشار المراسل، إلى أن سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني وصلت المكان، وأخرجت جميع الشهداء ومعظم الإصابات من تحت أنقاض المنزل المستهدف المكون من ثلاثة طوابق.