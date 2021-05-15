بالفيديو 4 شهداء وإصابات وتدمير منزلين في غارة جوية "إسرائيلية" على تلة قليبو شمال غزة

استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرين بجراح إلى جانب تدمير عدد من المنازل ومسجدًا، اليوم السبت، بغارة جوية عنيفة من الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي على تلة قليبو شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، باستشهاد أربعة مواطنين وإصابة العشرات وتدمير منزلين في غارة جوية من الطيران الحربي "الإسرائيلي" استهدف تلة اقليبو بالقرب من مستشفى الاندونيسي.

وأوضح أن سيارات الإسعاف نقلت الشهداء والمصابين إلى المستشفى.

من جهته، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، عبر بيان لها، تدمير طائرات الاحتلال مسجد قليبو تدميرًا كليًا في الغارة الأخيرة، واعتبرتها "جريمة جديدة من جرائمه تُعبر عن إفلاسه وفشله".

لليوم الخامس على التوالي يواصل جيش الاحتلال عبر طائراته ومدفعيته وزوارقه الحربية قصف الأهداف المدنية والابراك السكنية في محافظات غزة الخمس، ما اسفر عن ارتقاء عشرت الشهداء ومئات الجرحى.

وأفادت وزارة الصحة، في تحديث لإجمالي ضحايا العدوان الاسرائيلي على غزة، عند الساعة العاشرة مساءً، بارتقاء 126 شهيد من بينهم 31 طفل و 20 سيدة و 950 اصابة بجراح مختلفة.