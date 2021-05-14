حزب الله ينعي شهيد ارتقى برصاص الاحتلال شمال فلسطين المحتلة

نعى حزب الله، اليوم الجمعة، الشهيد محمد قاسم طحان الذي ارتقى متأثرًا بجراحه بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند السلك الشائك الفاصل بين فلسطين المحتلة ولبنان.

واعتبر حزب الله، الشهيد طحان شهيد على طريق القدس.

وأطلقت قوات الاحتلال، ظهر اليوم، الرصاص الحي اتجاه المتظاهرين عن السلك الشائك شمال فلسطين المحتلة مع لبنان، تضامنًا مع أهالي قطاع غزة ونصرة للقدس، وتنديدًا بعدوان الاحتلال المتواصل لليوم الرابع على التوالي.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، عبر موقعها الالكتروني، إ "الجيش الإسرائيلي أطلق النيران صوب المتظاهرين، فيما طلب من المستوطنين البقاء في منازلهم".

وزعمت الصحيفة، أن "المتظاهرين اخترقوا السياج وأضرموا النار في المنطقة، ثم عادوا إلى الأراضي اللبنانية".