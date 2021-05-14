رفع الجهوزية في جميع المستشفيات في أعقاب الاعتداءات "الإسرائيلية" على المواطنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية برام الله، اليوم الجمعة، رفع الجهوزية في جميع المستشفيات الحكومية والأهلية والخاصة في ظل استمرار العدوان "الإسرائيلي" على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأفادت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، بانها أوعزت لكافة المشافي بالاستعداد وفتح أبوبها لجميع الإصابات خلال المواجهات والعدوان الإسرائيلي وتقديم العلاج اللازم لهم.

وأشارت الكيلة، في تصريح صحفي، إلى أنها رفعت سابقاً حالة الجهوزية في جميع مرافق وزارة الصحة لمواجهة العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا، وفي ظل استمرار العدوان فإننا نعلن اليوم رفع الجهوزية وإعلان الطوارئ في جميع مستشفيات فلسطين.