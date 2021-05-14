"سرايا القدس" تواصل الرد وتطلق رشقات صاروخية كبيرة صوب المدن المحتلة

وجهت سرايا القدس عدة ضربات صاروخية كبيرة ومكثفة صوب المدن المحتلة (نتيفوت وسديروت وعسقلان وأسدود وغان يفنا وتل أبيب) ومدن محتلة أخرى رداً على جرائم العدو بحق المدنيين.

وقالت السرايا:" في تمام الساعة 01:00ص سرايا القدس بدأت بتوجيه عدة ضربات صاروخية كبيرة ومكثفة صوب نتيفوت وسديروت وعسقلان وأسدود وغان يفنا وتل أبيب ومدن محتلة أخرى رداً على جرائم العدو بحق المدنيين".

واعترف العدو الصهيوني بإصابة مغتصب بجراح خطيرة جداً وتضرر عدد من المنازل والمركبات، بفعل رشقات الصواريخ التي أطلقتها سرايا القدس والمقاومة صوب مدينة عسقلان.

وجاء الرد المتواصل لليوم الخامس على النحو التالي:

سـ 01:00ص: سرايا القدس بدأت بتوجيه عدة ضربات صاروخية كبيرة ومكثفة صوب نتيفوت وسديروت وعسقلان وأسدود وغان يفنا وتل أبيب ومدن محتلة أخرى رداً على جرائم العدو بحق المدنيين.