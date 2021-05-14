د. الهندي: بايدن أعطى الضوء الأخضر لجيش العدو لتوسيع عدوانه على غزة

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الدكتور محمد الهندي "إنَّ الرئيس الأمريكي جو بايدن كشف أنه شريك في العدوان على غزة، وأنه يعطي الضوء الأخضر لجيش العدو لتوسيع عدوانه، واستهداف البيوت الآمنة".

وأضاف د.الهندي في تغريدة: "لكل من راهن على بايدن، ها هو مرة يعتبر إسرائيل في حالة دفاع عن النفس، وأن المقاومة معتدية وتستهدف المدنيين؛ فيما يتناسى بايدن أصل العدوان بالاعتداء على الأقصى، ومرة بمنع وتأجيل نقاش مجلس الأمن للعدوان الصهيوني".

واوضح الهندي أن التصعيد الصهيوني في الساعات الأخيرة على شمال قطاع غزة، الترجمة العملية لتصريحات بايدن يا عرب أمريكا".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال: "إن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها أمام غزة".

الجدير بالذكر أن قطاع غزة يشهد تصعيدا عسكريا عنيفًا من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" منذ مساء الاثنين 10-5-2021، حيث أوفت المقاومة بتهديدها وتحذيرها لجيش الاحتلال بالكف عن الاعتداءات المستمرة والمتواصلة في المسجد الاقصى المبارك وتهجير اهلنا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.