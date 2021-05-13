الجهاد الإسلامي: مواجهات الداخل المحتل تثبت أن فلسطين واحدة لا تتجزأ

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، ان المواجهات المستمرة داخل المدن الفلسطينية المحتلة عام 48 ، تثبت تعاظم الإرادة الوطنية لأهلنا وجماهير شعبنا هناك وهم يواصلون انتفاضتهم ويقلبون الطاولة في وجه مخابرات العدو.

وقالت الحركة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه، إن هذه المواجهات هي أبلغ تأكيد على أن فلسطين وحدة واحدة لا تتجزأ وأن الحق الفلسطيني لا يقبل القسمة وأن فلسطين من البحر إلى النهر ومن رفح جنوباً إلى رأس الناقورة شمالاً.

وشددت الحركة على أيدي جماهيرنا الباسلة التي اتخذت القرار بالمواجهة لتسجل في تاريخها الناصع أنها لن تتخلى عن الواجب المقدس في الدفاع عن المسجد الأقصى وفي إسناد غزة المقاومة