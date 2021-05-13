الناطق باسم الجهاد يدين استضافة فضائيات عربية لضباط صهاينة

دان الناطق الاعلامي باسم حركة الجهاد الاسلامي بغزة طارق سلمي، اليوم الخميس 13/5/2021، استضافة بعض وسائل الاعلام العربية للقتلة المجرمين من ضباط جيش الاحتلال ومنظومته الأمنية الكاذبة التي تتباهى بإرهابها وقتلها للأبرياء والأطفال.

وأكد سلمي، في تصريح صحفي، أن من بين الدعاوى المسمومة والكاذبة التي يحاول هؤلاء القتلة بثها ، إشاعة أن المقاومة تتخذ من المدنيين دروعاً بشرية لتبرير القتل والارهاب الذي يستهدف المدنيين العزل والنساء والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحرب على قلب المدن وقصفها بالسلاح المدمر بهدف شل الحركة وقتل الاقتصاد وتعطيل الخدمات الانسانية والحياتية وإلحاق الضرر بشبكات المياه والكهرباء.

وطالب سلمي، وسائل الاعلام العربية بالانحياز التام للحق الفلسطيني باعتبار ذلك واجبا والواجب لا يخضع لقواعد الرأي والرأي الآخر، فالمهنية تقتضي الانحياز للحق.