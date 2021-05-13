بالصور على رائحة الدم والشهداء ووقع صواريخ الاحتلال: غزة تستقبل أول أيام عيد الفطر

ليس كلك العالم، يستقبل المواطنون في قطاع غزة أول أيام عيد الفطر المبارك، على رائحة الدم والشهداء، وعلى وقع الانفجارات وعمليات القصف المتتالية من الطيران الحربي "الإسرائيلي"، فلا حرمة للشهر الفضيل ولا لأيام العيد.

فغزة بدأت عيدها بتوديع كوكبة جديدة من الشهداء، الذين ارتقوا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع غزة.

فالقصف الصهيوني، طال أبراجا، ومنازل، وشققا سكنية، وبنى تحتية، ومؤسسات، ومكاتب إعلامية، وشركات إنتاج إعلامي، وطرق رئيسية في كل مناطق قطاع غزة، فيما كبرت المساجد بتكبيرات العيد، وبالدعاء بالصبر والسلوان والنصر من عند الله.

وقد أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 67 شهيدا، بينهم 17 طفلا، و6 سيدات، ومسن، وإصابة 388 مواطنا بجروح مختلفة.





































