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تفاصيل الخبر
استشهـاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب نابلس
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:07 ص
13 مايو 2021
استـشـهـاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيـلي قـرب نـابـلس
#شهيد
#نابلس
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