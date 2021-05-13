استشهـاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب نابلس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:07 ص
13 مايو 2021
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 استـشـهـاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيـلي قـرب نـابـلس

#شهيد #نابلس

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