اصابة سيدة وطفلين من عائلة واحدة جراء قصف منزلهم جنوب قطاع غزة

أفاد مراسلنا، مساء اليوم الأربعاء، باصابة سيدة وطفلين من عائلة واحدة جراء قصف منزلهم بحي النجار شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وكانت طائرات الاحتلال الحربية قد شنت غارة جوية على منزل بحي النجار شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" مساء الاربعاء 12-5-2021 على تكثيف الهجمات ضد قطاع غزة.

يُشار إلى أن نتنياهو ورئيس الاركان ووزير الحرب وعدد من قادة جيش الاحتلال دخلوا في اجتماع استمر ساعات طويلة لأول مرة منذ حرب 2014.

ويشهد قطاع غزة تصعيد عسكري كبير بين المقاومة وجيش الاحتلال منذ مساء الاثنين 10-5-2021 حيث أوفت المقاومة بتهديدها وتحذيرها لجيش الاحتلال بالكف عن الاعتداءات المستمرة والمتواصلة في المسجد الاقصى المبارك وتهجير اهلنا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.