"هيئة الأسرى": الاحتلال ينهي عزل الأسير خرواط بعد جهود مكثفة بذلتها الوحدة القانونية

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الأربعاء، بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي أنهت عزل الأسير عمر خرواط (49 عاما) من الخليل، حيث تم نقله من عزل سجن "هشارون" إلى سجن شطة، علما أنه معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالمؤبد.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنه بعد جهود مكثفة من محاميها الذين تقدموا بالتماس ضد استمرار عزل الأسير خرواط، وطالبوا بإنهائه، استجابت المحكمة الإسرائيلية لذلك، ونفذ القرار فورا.

وبينت أن الأسير خرواط معزول منذ تاريخ 13/12/2020، وعاش ظروفا صعبة ومقلقة، وتم التعامل معه بقسوة ووقاحة وعنصرية، وكان هناك محاولات دائمة للنيل من عزيمته، إلا أنه كان أقوى وأصلب من كل هذه الإجراءات.

وذكرت أن إدارة سجون الاحتلال كانت قد عزلت الأسير خرواط في شهر آذار من العام الماضي، حين تم عزله انفراديا إلى جانب رفيقه الأسير حاتم القواسمة، وبعد ضغوط نفذها الأسرى ومطالبات عديدة، تم إنهاء عزلهما نهاية تشرين الثاني الماضي، لتعاود إدارة السجون عزل الأسير خرواط مجددا في 13/12/2020 الذي انتهى اليوم.