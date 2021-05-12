محدث مراسلنا: 4 شهداء في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:28 م
12 مايو 2021
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أفاد مراسلنا في النصيرات وسط قطاع غزة باستشهاد 4 من المجاهدين جراء استهدافهم بطائرات الاحتلال الإسرائيلي قبل دقائق من موعد آذان المغرب اليوم الاربعاء 12-5-2021

وأوضح مراسلنا أن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في النصيرات قرب مسجد الاحسان بشكل مباشر الامر الذي حول اجسادهم الطاهرة الى اشلاء.

,وبين مراسلنا أن الشهداء هم: الشهيد حمزة محمود الهور (٢٦ عامًا)، والشهيد محمد عبد المنعم شاهين (٢٧ عامًا) والشهيد احمد معين القرعة (٢٤ عامًا)، الشهيد احمد وليد الطلاع، لافتًا إلى أن جميع الشهداء من مجاهدي سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

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