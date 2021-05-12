قائد كبير في سرايا القدس: فصائل المقاومة جهزت نفسها على إدارة هكذا معارك ولشهور عدة

أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن فصائل المقاومة بنت خططها وجهزت نفسها على إدارة هكذا معارك ولشهور عدة

وقالت السرايا في تصريحات صحفية وصلت "فلسطين اليوم" على لسان أحد قادتها الكبار، اليوم الأربعاء، إن استشهاد القائد العزيز في كتائب القسام باسم عيسى واخوانه ومن قبلهم الشهداء القادة من السرايا سامح المملوك واخوانه لهو دليل واضح على أن قادة المقاومة متواجدة في قلب الميدان وبين جنودها تتابع وتدير

وشدد القائد الكبير في السرايا على أن استشهاد القادة يؤكد على حالة التلاحم بين القيادة والشعب، مؤكداً أن استشهاد أي قائد من المقاومة لن يوقف المعركة وسيزيدها عنفوان.

ووجه القائد الكبير في السرايا رسالة لـ “نتنياهو وقادته"، قائلاً:" نقول لنتنياهو ولقادة جيشه المهزوم أن فصائل المقاومة بنت خططها وجهزت نفسها على إدارة هكذا معارك ولشهور عدة ".

وزفت كتائب القسام الشهيد عز الدين القسام، اليوم الأربعاء، ثلة من قادتها المجاهدين أثر عدوان الاحتلال على مواقع ومقدرات وكمائن المقاومة

وقالت الكتائب في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه:" بكل آيات الفخر والثبات والتحدي تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى أبناء شعبنا وأمتنا في كل مكان استشهاد القائد القسامي المجاهد/ باسم عيسى "أبو عماد" قائد لواء غزة في كتائب القسام، وثلةً من إخوانه القادة والمجاهدين الذين ارتقوا أثناء عدوان الاحتلال على مواقع ومقدرات وكمائن المقاومة".

وأضافت " وإننا إذ نزف القائد الفذ أبا عماد وإخوانه المجاهدين، فإننا نؤكد على أن هؤلاء الأبطال الذين ارتقوا في معركة سيف القدس للدفاع عن مسرى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إنما نالوا شرف الشهادة في أعظم المواطن وأطهر المعارك، ومن خلفهم آلاف من القادة والجند يواصلون المسير ويحملون الراية ويذيقون العدو الويلات"