روحاني ينتقد صمت مصر والأردن إزاء ممارسات "إسرائيل" ضد الفلسطينيين

انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني، صمت مصر والأردن لـ"إإسرائيل"، إزاء الاعتداءات المستمرة ضد الفلسطينيين.

وأشار روحاني في تصريحات أدلى بها الأربعاء، عقب اجتماع للحكومة في طهران، إلى تهجير الفلسطينيين من بيوتهم منذ عام 1948 وتحويلهم إلى لاجئين.

وتساءل قائلاً: "لماذا تصمت دول كبيرة جارة لإسرائيل، مثل مصر والأردن؟ كذلك الأمر بالنسبة للدول الأخرى في المنطقة، لماذا لا يعارضون؟ (الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة ضد الفلسطينيين)".

وخاطب الرئيس الإيراني المسؤولين الإسرائيليين بالقول: "أنتم صهاينة جناة، ليس لديكم معتقد إلهي".

وأكد على دعم بلاده لفلسطين، مبيناً أنه لا سبيل أمام الفلسطينيين سوى المقاومة والجهاد، بحسب تعبيره.

وتشهد مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان في 13 أبريل/ نيسان الماضي، اعتداءات تقوم بها القوات الإسرائيلية والمستوطنون في منطقة "باب العامود" وحي "الشيخ جراح" والمسجد الأقصى ومحيطه.

وانتقل التوتر إلى قطاع غزة وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات على مناطق عدة بمحافظات غزة أسفرت عن استشهاد 48 فلسطينيا، و3 آخرين في الضفة، حتى ظهر الأربعاء.

والثلاثاء، تدهورت الأمور بشكل كبير وغير مسبوق، عقب لجوء "إسرائيل" لسياسة تدمير الأبراج السكنية بغزة، ورد حركة "حماس" بإطلاق عشرات الصواريخ نحو وسط إسرائيل.