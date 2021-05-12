الناطق باسم سرايا القدس : أثبتنا للعالم أن غزة ستكون سيفًا للقدس ولن يكون لها إلا اليد العليا

أكد الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة، ان المقاومة مستمرة في جهادها ولن تتراجع مهما كان الثمن والتضحيات وستثبت للعالم أجمع أن غزة بمقاومتها ستبقي سيفاً للقدس ولن تكون يدها إلا عليا ان شاء الله على قاعدة وإن عدتم عدنا.

وقال أبو حمزة في كلمة مصورة، اليوم الأربعاء، تابعتها " وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن ســـرايــا القـدس وجهت ضربة صاروخية بـ100 صاروخ صوب تل أبيب ومحيطها عند الخامسة فجرًا.

وأضاف :" استطعنا رد الصاع صاعين في جوابنا على استمرار العدوان واستهداف الآمنين والمدنيين ومجاهدي المقاومة إلى جانب اغتيال ثلاثة مجاهدين من قادة العمل الصاروخي في سرايا القدس".

وتابع أبو حمزة :" رأيتم ورأى العالم بأسره صنيعاً جميلاً عمل عليه مجاهدونا إعداداً وتجهيزاً وحفروا بالصخر وصولاً إلى قدرات صاروخية ذاقت تل أبيب وعسقلان خلال اليومين حمماً من نور ونار رجالنا الأفذاذ".

ونعي الناطق باسم السرايا، الشهداء القادة سامح المملوك وكمال قريقع ومحمد أبو العطا قائلاً " كانوا من صناع المجد وحراس تاسعة المقاومة بتوقيت البهاء وخير قادة وجند في معركة الدفاع عن القدس والمقدسيين"..