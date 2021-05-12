صحة رام الله  تحذر من استهداف الاحتلال "الإسرائيلي" للمشافي في غزة

حذرت وزيرة الصحة د. مي الكيلة- Mai Alkaila من استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات خلال قصفها قطاع غزة.

وأضافت الوزيرة الكيلة إن تعمد الاحتلال الاسرائيلي قصف محيط المستشفى الإندونيسي أمس وايقاع الضرر بالمستشفى يعتبر جريمة مزوجة حيث استهدف الاحتلال بداية المواطنين الأبرياء، وفي قصفه لمحيط المستشفى استهدف منعهم من تلقي العلاج.

وأشارت الوزيرة الكيلة إلى أن القانون الدولي يحرم استهداف الطواقم الطبية ومراكز العلاج والمستشفيات ، وعلى الدول التي تدعي حماية القانون الدولي التدخل بشكل عاجل لدفع إسرائيل لاحترام القانون الدولي، والتوقف عن قتل الأطفال والمدنيين.