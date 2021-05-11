القائد النخالة: ماضون في هذه المعركة ونعد شعبنا أننا لن نتراجع وسنستمر في المقاومة

أكد القائد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء 11/5/2021، على الاستمرار في المقاومة والمضي في هذه المعركة، في رده على تهديدات قادة العدو.

وقال القائد النخالة في تصريح له رداً على قادة العدو: "نحن ماضون في هذه المعركة، ونعد شعبنا بأننا لن نتراجع وسنستمر في المقاومة إن شاء الله".

وتواصل "إسرائيل" عدوانها على قطاع غزة، منذ أمس، بقصف مقرات ومنشآت مدنية وأبراج سكنية، أدت لاستشهاد 30 شهيداً بينهم نساء وأطفال، وعشرات الجرحى.

ودكت المقاومة الفلسطينية مستوطنات العدو بمئات الصواريخ، مما أدى لمقتل وجرح العشرات من المستوطنين وتضرر مركبات ومباني سكنية.