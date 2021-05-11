هنية: غزة لبت نداء القدس ولن تتأخر لحظة في الدفاع عن القدس والاقصى

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "اسماعيل هنية" أن معادلة الاستفراد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقدس والعبث فيها واستباحتها لم يعد مقبولا علينا كشعب ولا كمقاومة.

وأوضح هنية في تصريح له مساء اليوم الثلاثاء، أن العدو الإسرائيلي يحاول أن يبقي غزة بعيدا عن معادلة الصراع، إلا أن غزة كانت عند موقفها الواضح والصريح ولبت نداء القدس، حينما هتفت القدس ونادت القدس لبت غزة.

وقال هنية: "ميزان قوة جديد انطلق من ساحات المسجد الأقصى، ويأتي في سياق تطور المقاومة الشعبية في ساحات الأقصى ومقاومة الصواريخ في غزة".

وأضاف: نحيي الشهداء الذين ارتقوا في معركة الدفاع عن القدس، تحية للشهداء الذين ارتقوا ليعمدّوا طريق التحرير والتمكين والعودة"، لافتًا إلى أن شعبنا أرغم الاحتلال بأن يدفع متطرّفيه بعيدًا عن المسجد الأقصى.

وأشار إلى أن المقاومة تخاطب شعبها من موقع الاقتدار، فشعبنا هو صاحب اليد العليا بفرضه المعادلات، لا سيما وأن شعبنا أفسد على المحتلين الاحتفالات الوهمية بما يسمى توحيد القدس.

وشدد هنية، إلى أن معركة القدس لا يمكن لأحد أن يتخلف عنها ففي معركة القدس غابت الفواصل وقد توحد شعبنا بكل مكوناته، وأصبح الكل في نفس الخندق للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى.

ولفت هنية إلى أن معادلة ربط غزة بالقدس تعني معادلة المقاومة مع الهوية، ما قالته المقاومة أنّ القدس في قلب غزة وغزة في قلب القدس، وشعبنا وقف في الخندق ذاته، للدفاع عن المقدسات والأقصى.