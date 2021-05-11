أبو حمزة يتوعد بضرب مدينة "تل أبيب" الساعة التاسعة مساءاً

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:38 م
11 مايو 2021
أبو حمزة الناطق العسكرى باسم سرايا القدس
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توعد الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة، مساء اليوم الثلاثاء، بقصف مدينة تل ابيب في تمام الساعة التاسعة  من مساء اليوم .

وقال ابو حمزة في تغريدة له عبر موقع التليجرام :" رداً على استهداف الابراج السكنية والمدنيين موعدكم مع صواريخ المقاومة  في سماء تل ابيب بتاسعة #البهاء والمقاومة".

ودمرت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، برجا سكنيا غرب مدينة غزة بشكل كامل .

وأفاد مراسلنا، أن طائرات الاحتلال استهدفت برج هنادي غرب مدينة غزة بعدد كبير من صواريخ الاستطلاع ليعاود الطيران الحربي استهداف البرج مجدداً  وتدميره بشكل كامل .

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