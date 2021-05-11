أبو حمزة يتوعد بضرب مدينة "تل أبيب" الساعة التاسعة مساءاً

توعد الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة، مساء اليوم الثلاثاء، بقصف مدينة تل ابيب في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم .

وقال ابو حمزة في تغريدة له عبر موقع التليجرام :" رداً على استهداف الابراج السكنية والمدنيين موعدكم مع صواريخ المقاومة في سماء تل ابيب بتاسعة #البهاء والمقاومة".

ودمرت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، برجا سكنيا غرب مدينة غزة بشكل كامل .

وأفاد مراسلنا، أن طائرات الاحتلال استهدفت برج هنادي غرب مدينة غزة بعدد كبير من صواريخ الاستطلاع ليعاود الطيران الحربي استهداف البرج مجدداً وتدميره بشكل كامل .