عضو في الكونغرس الأمريكي: استهداف المدنيين في غزة عمل "إرهابي"

اعتبرت إلهان عمر، وهي عضو في الكونغرس الأمريكي، أن "الغارات الجوية الإسرائيلية التي تقتل المدنيين في قطاع غزة هي عمل إرهابي".

وقالت إلهان عمر في "تويتر": "الغارات الجوية الإسرائيلية التي تقتل المدنيين في غزة هي عمل إرهابي"، مشيرة إلى أن "الفلسطينيين يستحقون الحماية".

وأضافت: "على عكس إسرائيل، فإن برامج الدفاع الصاروخي، مثل "القبة الحديدية"، غير موجودة لحماية المدنيين الفلسطينيين".

وأكملت: "من غير المعقول عدم إدانة هذه الهجمات في أسبوع العيد".

وارتفعت صباح اليوم الثلاثاء، حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 26 شهيدا منهم 9 أطفال، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 103، وأعلن جيش الاحتلال تنفيذ اكثر من 130 غارة على القطاع.