عضو في الكونغرس الأمريكي: استهداف المدنيين في غزة عمل "إرهابي"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:34 م
11 مايو 2021
الهان عمر
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اعتبرت إلهان عمر، وهي عضو في الكونغرس الأمريكي، أن "الغارات الجوية الإسرائيلية التي تقتل المدنيين في قطاع غزة هي عمل إرهابي".

 

وقالت إلهان عمر في "تويتر": "الغارات الجوية الإسرائيلية التي تقتل المدنيين في غزة هي عمل إرهابي"، مشيرة إلى أن "الفلسطينيين يستحقون الحماية".

وأضافت: "على عكس إسرائيل، فإن برامج الدفاع الصاروخي، مثل "القبة الحديدية"، غير موجودة لحماية المدنيين الفلسطينيين".

وأكملت: "من غير المعقول عدم إدانة هذه الهجمات في أسبوع العيد".

وارتفعت صباح اليوم الثلاثاء، حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 26 شهيدا منهم 9 أطفال، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 103، وأعلن جيش الاحتلال تنفيذ اكثر من 130 غارة على القطاع.

 

 

 

#الكونغرس الامريكي #قصف غزة #الهان عمر

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