بالصور 3 شهداء.. طيران الاحتلال يستهدف منزلاً مأهولاً بالسكان في مخيم الشاطئ غرب غزة

استهدفت طائرات الاحتلال "الإسرائيلية" الحربية، فجر اليوم الثلاثاء، منزلاً مأهولاً بالسكان في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، اسفر عن ارتقاء ثلاثة شهداء بينهم سيدة ورجل مقعد.

وأفاد مراسلنا، بأن الطيران الحربي قصف شقة في عمارة سكنية مكونة من ثمانية طوابق في محيط مسجد السوسي، بدون سابق إنذار.

وأشار إلى أن سيارات الإسعاف وصلت المكان ونقلت عدد من الاصابات بين صفوف السكان إلى المستشفى.

من جهته، أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني رائد الدهشان : أن طواقم الدفاع المدني انتشلت ثلاثة شهداء بينهم امرأة مسنة في قصف الاحتلال لمنزل مكون من شقتين بمنطقة السوسي غرب غزة.

وأوضح أن عملية انتشال جثامين الشهداء استمرت لساعات عدة.

وفي أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، فقد سجلت 21 شهيدًا من بينهم 9 أطفال أحدهم أنثى في العاشرة من العمر و 103 إصابة بجراح مختلفة.

وأعلنت الصحة بغزة، بارتقاء 22 شهيدًا وإصابة العشرات بينها اصابات وصفت بالمتوسطة والخطيرة، جراء عدوان الاحتلال المستمر والمتصاعد على قطاع غزة، منذ عصر أمس.









