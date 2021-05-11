أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 11 مايو 2021

أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 11 مايو 2021 ، ولقد سجلت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا ، ولقد قام فريق فلسطين اليوم بكتابة هذه المقالة التي لاقت اهتمامًا كبيرًا ، وجاء هذا التراجع بالرغم من صعود في سعر الأوقية عالميا، وسط توقعات متفائلة بأن تصل إلى 1850 دولارا ، وندعوكم إلى متابعة هذه المقالة .

ويحرص فريق فلسطين اليوم على نشر أخبار أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021 ، علمًا ان أسعار الذهب سجلت عالميًا ليقترب من قمة ثلاثة أشهر التي بلغتها الأسبوع الماضي.

وارتفعت أسعار الذهب عالميًا بعد بيانات أضعف من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة دعمت الآمال في أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لبعض الوقت، وهو ما عزز الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن للمستثمرين وادخار المواطنين.

وتتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام ذهب في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها. ونشير هنا إلى أن أسعار الذهب في مصر تختلف باختلاف المناطق وعيارات الذهب.

أسعار الذهب في مصر 11 مايو 2021 :

وتراجعت أسعار الذهب إلى 3.3% على أساس سنوي في أبريل/نيسان الماضي، من 3.7% في مارس/آذار السابق له نتيجة التضخم الأساسي ، وفق البنك المركزي المصري، علمًا أن معدل التضخم الأساسي لا يشمل الأسعار شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية.

وخلال تعاملات اليوم ، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 هبوطًا بنحو 907.5 جنيه، كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا مسجلا 794 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 680.5 جنيه.

إليك أسعار الذهب الاقتصادي :

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 529.25 جنيه، وهبط جرام الذهب عيار 12 إلى 453.75 جنيه. أم سعر الأوقية (الأونصة) تراجع إلى 1839 دولارا، كما انخفض سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) للبيع مسجلا 6352 جنيها.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية أمس الاثنين ، 0.2% إلى 1834.96 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد بلوغه أعلى مستوياته منذ 11 فبراير/شباط الماضي عند 1842.91 دولار في الجلسة السابقة.

عقود الذهب الأمريكية الآجلة زادت 0.2% إلى 1835 دولارا للأوقية.