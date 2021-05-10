حركة الجهاد الاسلامي : المعركة التي اشعلها الارهاب الصهيوني في القدس سترتد في وجه الاحتلال

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين، أن المعركة التي أشعلها الإرهاب الصهيوني في القدس سترتد في وجه الاحتلال وسيطال لهيبها رأس الاستيطان والتهويد، وإن شعبنا ومقاومته الباسلة لن تسمح لمشروع الاستيطان والتهويد والإرهاب أن ينجح في سرقة الأرض واقتحام المقدسات.

دعت الحركة في بيان لها، وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه، لإعلان النفير والغضب في كافة أنحاء فلسطين ومخيمات اللجوء والشتات نصرة لأهلنا في القدس ودعماً لانتفاضة رمضان، موجهة التحية لجماهير شعبنا المرابطين في المسجد الأقصى منطقة باب العامود وحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأشادت الحركة في بيانها بالصمود العظيم الذي جسده المقدسيون والمرابطون ومن خلفهم جموع شعبهم على مدار ليالي شهر رمضان المبارك، داعية جماهير شعبنا إلى إعلان النفير العام والخروج في مسيرات الغضب إسناداً للمقدسيين وتأكيداً على وحدة الشعب الفلسطيني وانخراطه في فعاليات الانتفاضة المباركة التي اشتعلت شرارتها خلال شهر رمضان المبارك في القدس المحتلة.

وفيما يلي نص البيان:

🔻 بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

ندعو لإعلان النفير والغضب في كافة أنحاء فلسطين ومخيمات اللجوء والشتات نصرة لأهلنا في القدس ودعماً لانتفاضة رمضان

تتوجه حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بالتحية لجماهير شعبنا المرابطين في المسجد الأقصى منطقة باب العامود وحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وتشيد بالصمود العظيم الذي جسده المقدسيون والمرابطون ومن خلفهم جموع شعبهم على مدار ليالي شهر رمضان المبارك.

إننا إذ نؤكد على أن المعركة التي أشعلها الإرهاب الصهيوني في القدس سترتد في وجه الاحتلال وسيطال لهيبها رأس الاستيطان والتهويد، وإن شعبنا ومقاومته الباسلة لن تسمح لمشروع الاستيطان والتهويد والإرهاب أن ينجح في سرقة الأرض واقتحام المقدسات.

إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ندعو جماهير شعبنا إلى إعلان النفير العام والخروج في مسيرات الغضب إسناداً للمقدسيين وتأكيداً على وحدة الشعب الفلسطيني وانخراطه في فعاليات الانتفاضة المباركة التي اشتعلت شرارتها خلال شهر رمضان المبارك في القدس المحتلة.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الاثنين 28 رمضان 1442هـ، 10 مايو 2021م