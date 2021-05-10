الاحتلال يقرر منع اقتحام المستوطنين للأقصى ويسمح لجنوده بالعربدة

قررت شرطة الاحتلال في القدس عدم السماح باقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى ، الا انها ترجمت قرار المنع بالسماح لجنود الاحتلال بتنفيذ العربدة في باحات الاقصى واصابة واعتقال العشرات من المصلين والمصابين الذين اصيبوا جراء المواجهات المندلعة .

قرار المنع جاء في جلسة تقييم ، التي انتهت صباح اليوم الاثنين 10/5/2021، بقيادة قادة ما تسمى بأجهزة الأمن الإسرائيليين حيث قرر المفوض العام للشرطة في هذه المرحلة عدم السماح بزيارة المسجد الأقصى لغير المسلمين.

ووفقا للقرار فإن شرطة إسرائيل ستواصل السماح بحرية العبادة لكنها لن تسمح بأعمال الشغب.

و تم نشر الآلاف من افراد الشرطة الإسرائيلية منذ الساعات الأولى من هذا الصباح في جميع أنحاء مدينة القدس والبلدة القديمة.