حركة الجهاد الإسلامي تنعي المجاهد د. ابراهيم الحساينة

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري "سرايا القدس"، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وإلى أبناء أمتنا العربية والإسلامية، الأخ المجاهد الدكتور/ إبراهيم محمد الحساينة "أبو جعفر" (44 عاماً) الذي توفي فجر هذا اليوم متأثراً بإصابته بوباء كورونا.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان نعي :"إن المجاهد الحساينة توفي بعد مسيرة من الجهاد والعمل المتواصل في العديد من الملفات الوطنية والحركية، مسطراً بذلك سجلاً حافلاً من التضحية والفداء خدمة لدينة ووطنه وشعبه وقضيته. "

وأضافت:"إننا نودع اليوم أخاً عزيزاً وقائداً مجاهداً، نحسبه شهيداً عند الله تعالى، فهو نموذج في العطاء والبذل والإيثار، لم يتقاعس يوماً عن أداء مهامه وواجباته التي سجل من خلالها العديد من الانجازات والنجاحات في كافة المسؤوليات التي تولاها. "

وولد المجاهد د.إبراهيم الحساينة في العام 1977 لأسرة عريقة مجاهدة هاجرت إلى غزة من مدينة بئر السبع، وتخرج من كلية الهندسة الزراعية في جامعة الأزهر، وواصل مسيرته العلمية حتى نال شهادة الدكتوراه في تخصص الهندسة الزراعية.

وانتمى المجاهد د. إبراهيم الحساينة لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في سن مبكرة من حياته، وشارك في فعاليات انتفاضة العام 87 مع إخوانه وتحمل المسؤولية في سن مبكرة، كما اعتقل في سجون الاحتلال أثناء عودته من الدارسة بالجزائر، وبعد خروجه من السجن واصل مسيرته العملية والوطنية.

وتابعت:"نسأل الله أن يتقبله ويجمعه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، وأن يسكنه الفردوس الأعلى. "

وتقدمت حركة الجهاد الإسلامي، من عموم عشيرة الحساينة وأبو شريعة ولشقيقه المجاهد الدكتور يوسف الحساينة عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، ولعموم إخوانه وأشقائه ورفاق دربه في العمل الجهادي والاكاديمي بأصدق مشاعر العزاء والمواساة، راجيةً من الله العلي القدير أن يلهم الجميع الصبر وحسن العزاء.