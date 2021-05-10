بالفيديو مناشدات لصد الاقتحامات.. مئات المستوطنين يهاجمون منازل المواطنين فجرًا في حي الشيخ جراح

هاجمت مجموعة كبيرة من المستوطنين "الإسرائيليين"، فجر اليوم الثلاثاء، منازل المقدسيين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، في محاولة منهم لطرد سكانها والسيطرة عليها، قسرًا، تحت ذرائع واهية.

وأفاد شهود عيان، بأن مئات المستوطنين هاجمت منازل المواطنين في الشيخ جراح، وألقت عليهم الحجارة، فيما تصدى أهالي الحي للاقتحام، دفاعًا عن أنفسهم.

وناشد أهالي الشيخ جراح، جميع الفلسطينيين في مدينة القدس وبلداتها، مؤازرتهم في صد اقتحامات المستوطنين العنيفة والشرسة، بحماية قوات الاحتلال.

حوفي غضون ذلك، نظم شبان في باحات الأقصى مسيرة كبيرة، وسط هتافات غاضبة انتصارًا للأقصى في وجه تهديدات المستوطنين.

واقتحم شبان مقدسيون مقر ما يسمى بـ"وزارة القضاء الإسرائيلية" و"المحكمة المركزية" في القدس المحتلة، ويرفعون علم فلسطين عليهما.

ويُعاني سكان الشيخ جراح، من إجراءات تهجيريه "إسرائيلية" منذ سنوات طوال، تصاعدت مؤخرًا في شهر رمضان، وأمس، ارتجأت محكمة العليا التابعة للاحتلال جلستها المقررة اليوم للنطق بالحكم في قضية طرد عائلات فلسطينية من الحي. وستعود للنظر في القضية بغضون أشهر.

وتشهد مدينة القدس إجراءات عسكرية وأمنية "إسرائيلية" مشدّدة عند باب العامود والقدس، ودفعت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية في محيط الأقصى، وانتشر المئات منهم في ازقات القدس، ونصبت الحواجز.