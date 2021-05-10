دبابات الاحتلال تقصف مراصد للمقاومة شرق وشمال قطاع غزة

قصفت دبابات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مراصد عدة تابعة للضبط الميداني في المناطق الشرقية والشمالية من قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن دبابات الاحتلال قصفت مراصد للمقاومة في شرق رفح جنوبي القطاع، وشمال بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون في المحافظة الشمالية، مشيرًا إلى أن الاستهدافات "الإسرائيلية" لم تسفر عن وقوع إصابات.

من جهته، قال الناطق باسم جيش الاحتلال:" إن الجيش يهاجم قطاع غزة ردًا على إطلاق الصواريخ وإطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة باتجاه (إسرائيل).

وزعم الاعلام العبري، مساء أمس، بإطلاق أربعة صواريخ من قطاع غزة، اتجاه البلدات المحتلة، تلاها تفعيل صافرات الإنذار، ومحاولة اعتراض القبة الحديدية للصواريخ.

واندلعت عشرات الحرائق في أحراش منطقة "غلاف غزة"، نهار أمس، بفعل إطلاق البالونات الحارقة من غزة، حسبما جاء في الاعلام العبري.