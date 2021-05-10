عبد الهادي: بوصلة الأمة العربية والإسلامية تحددها القدس ومعادلة القوة تتحرك نحو الأقصى  

أكد ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الدكتور أحمد عبد الهادي، اليوم الاحد، أن رسم البوصلة وتحديد الوجهة للأمة كان يأتي دومًا من القدس، مشيرًا إلى أن "اليوم مع اختلاف الأمة وتشتتها ودخولها في مواجهات كثيرة وابتعادها عن فلسطيني، تأتي القدس لتعيد البوصلة الحقيقية وتعيد الأمة إلى الواجهة الحقيقية وحضنها الأصيل".

كلام عبد الهادي، جاء خلال كلمة له باسم قوى التحالف الفلسطيني في الوقفة التضامنية مع القدس والأقصى في ساحة الشهداء في مدينة صيدا جنوب لبنان بدعوة من اللقاء السياسي اللبناني الفلسطيني.

وقال عبد الهادي: إنه "بدون القدس ذهبت بعض الدول مهرولة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وبنيت الأحلاف ضد المقاومة ومحور المقاومة وأصبح الصديق عدوًا والعدو صديقًا، واختلطت الأمور، وإذ بشعاع الأمل والنصر يشع من القدس ومن أبطالها الذين أوصلوا رسالة إلى الأمة، بأن العنوان هو فلسطين والبوصلة هي القدس والمسجد الأقصى المبارك".

ودان عبد الهادي هرولة بعض الدول العربية للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي قائلًا:" فليخجل المطبعون على أنفسهم وليعودوا إلى أمتهم التي تنتفض اليوم في دولنا العربية والإسلامية ومعهم أحرار العالم من أجل القدس وفلسطين والمسجد الأقصى المبارك".

وأضاف ممثل "حماس"، الكلمة الفصل اليوم هي للمقاومة المسحلة، وأن العدو لا يفهم إلا لغة القوة التي ترجمها المقاومون في غزة على شكل صواريخ وقذائف تلجمه عن عدوانه وإجرامه في القدس والأقصى".

وأوضح: "اليوم تتحرك المقاومة وفق معادلات رسمها المجاهدون بدمائهم الطاهرة، ومعادلة القوة اليوم تتحرك من أجل القدس والأقصى، وعلى العدو أن يعيد حساباته ويفكر مليًا حتى لا يدفع الثمن غاليًا".

وشدّد عبد الهادي:" نحن نعيش اليوم في ظلال المقاومة المسلحة التي تساندها مقاومة شعبية في الضفة الغربية والقدس، وعلى يقين بوعد الله بأن النصر سيكون حليفنا بإذنه تعال".

ولفت إلى أن: "هذا هو الشعب الفلسطيني الذي يرسل رسال في كافة الاتجاهات أنه شعب القدس والأقصى، وأنه العنوان الذي يلتف من حوله الأمة، ستبقى القدس لنا وسيبقى المسجد الأقصى لنا، وخسأ العدو أن يهوده أو أن يأخدوه منا".



