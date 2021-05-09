"التعاون الإسلامي" تعقد الثلاثاء اجتماعاً طارئاً لأجل القدس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:58 م
09 مايو 2021
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تعقد منظمة التعاون الإسلامي يوم الثلاثاء المقبل، اجتماعاً طارئاً على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة في مدينة القدس.

كما ستناقش المنظمة في اجتماعها خطة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهجير عشرات العائلات الفلسطينية عن منازلها بالقوة من حي الشيخ جراح.

كما يبحث الاجتماع الاعتداءات المتواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، خصوصاً المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين في ساحاته ومنعهم من الوصول إليه، في إطار محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي لمدينة القدس المحتلة وعزلها عن محيطها الفلسطيني.

#المسجد الأقصى #الشيخ جراح #انتفاضة رمضان

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