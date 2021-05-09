نقابة الموظفين بغزة تعلن الإضراب الشامل احتجاجاً على تجاهل وزارة المالية

أعلنت نقابة الموظفين في قطاع غزة، عن الإضراب الشامل في الوزارات والمؤسسات الحكومية غداً الاثنين 10/5/2021 ويستثنى من ذلك مراكز واقسام الطوارئ والعمليات في وزارة الصحة، والبريد لصرف المنحة القطرية.

وعزت نقابة الموظفين، قرارها إلى أنه جاء بعد المطالبات المتعددة التي وجهتها النقابة للجهات الإدارية في غزة، بضرورة صرف دفعة مالية لموظفي القطاع العام من مستحقاتهم المتراكمة لدى وزارة المالية قبل عيد الفطر،

وتابعت أنه جاء في ظل عدم استجابة هذه الجهات وخاصة لجنة متابعة العمل الحكومي ووزارة المالية لهذه المطالب، وابداء اعذار غير متفهمة ، لا تراعي الظروف الخاصة والعصيبة التي يمر بها موظفينا، والذين تحملوا وتفهموا على مدار أعوام الظروف الصعبة والمبررات التي تقدمها وزارة المالية لعدم الإيفاء لهم بحقوقهم الوظيفية المتعددة.