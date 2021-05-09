 الحكم المحلي تختتم مبادرة "شكرا لكم" والافطار مع صناع الجمال

اختتمت وزارة الحكم المحلي مبادرة "شكرا لكم"، التي استهدفت صناع الجمال العاملين في مجال النظافة والمياه والصرف الصحي في بلديات قطاع غزة.

وانطلقت مبادرة الوزارة، مع بداية شهر رمضان، حيث شملت زيارات ميدانية لصناع الجمال في جميع بلديات محافظات غزة، والافطار معهم.

وتشكل المبادرة لمسة وفاء لجهودهم التي يبذلونها في عملهم الميداني حيث يضطرون للإفطار بعيدا عن أسرهم، لأن عملهم في خدمة المواطنين يتطلب وجودهم في الميدان على مدار الساعة.

وفي محطة المبادرة الأخيرة أقامت وزارة الحكم المحلي إفطارا جماعيا لموظفي الوزارة وبلدية غزة، وذلك بحضور رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي د.محمد عوض ورئيس بلدية غزة د. يحيى السراج وعدد من المسؤولين.

وفي هذا السياق أشاد وكيل وزارة الحكم المحلي المهندس أحمد أبو راس بالجهود التي يقوم بها العاملين في بلديات قطاع غزة عموماً وصناع الجمال على وجه الخصوص.







وقال م. أحمد أبو راس في كلمته خلال الإفطار، إن الحكم المحلي أطلقت بداية شهر رمضان مبادرة شكرا لكم، الموجهة لقطاعات ثلاثة تشكل حلقات (صناعة الجمال) وهم العاملون في مجال النظافة والمياه والصرف الصحي.

وأضاف أبو راس: "هذه القطاعات الثلاثة هي التي تحافظ على بيئتنا سليمة نظيفة صحية خالية من الأوبئة والمكاره الصحية، مشيرا الى أن الحملة لاقت استحسانا كبيرا لدى الجميع".

وشدد وكيل وزارة الحكم المحلي على أن الحملة بدأت في محافظة الشمال ثم انتقلت إلى محافظة الوسطى والجنوب وانتهاءً بمحافظة غزة.

وفي هذا السياق أشاد الدكتور محمد عوض بمبادرة وزارة الحكم المحلي، وقدم شكره للقائمين عليها، مؤكدا على الدور الهام الذي يقوم به صناع الجمال، وجهودهم في خدمة المواطنين ، لأنهم يشكلون المشهد الجمالي للمحافظات والمناطق السكنية.

وحث الدكتور عوض على الاستمرار بكل جهد من شأنه أن يعزز الخدمة المقدمة للمواطنين، وفي ذات الوقت البقاء على لمسات الوفاء والشكر للعاملين في الميدان، وشكرهم.

وفي هذا السياق قال الدكتور يحيى السراج أن صناع الجمال يواصلون الليل بالنهار، خاصة في أوقات المناسبات للمحافظة على جمال المدينة .

وتقدم السراج بالشكر إلى جميع العاملين في البلدية، مقدرا جهودهم وعملهم في الميدان.

ووجه تحيته إلى وزارة الحكم المحلي وعلى رأسها المهندس أبو راس ، على مبادرتها الموجهة بادرت لصناع الجمال، والتي تعتبر لمسة وفاء مقدرة من الجميع.