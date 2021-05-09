الاتحاد الإسلامي يستنكر اعتقال السلطة نقيب الأطباء واثنين من اعضاء النقابة

استنكر الاتحاد الإسلامي في نقابة الأطباء، اعتقال نقيب الأطباء د. شوقي صبحة، ود. طارق أبو الرب رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في جنين، وعضو مجلس النقابة د. أحمد عبد الرحيم من نابلس، صباح اليوم الأحد، من قبل أجهزة أمن السلطة في رام الله، والتي من شأنها أن تقف عائقا أمام الأطباء البواسل في استمرار عملهم.

كما أدان الاتحاد الإسلامي، في بيان صحفي، اليوم الاحد، الاعتداءات المتكررة على الجسم الطبي الذي يتفانى في ممارسة رسالته الإنسانية في هذه الأوقات العصيبة والحرجة، والذي يستوجب العمل بسرعة قصوى للإفراج عنهم والتوقف عن ملاحقتهم.

ودعا الاتحاد للإفراج العاجل عن نقيب الأطباء د. شوقي صبحة ود. طارق أبو الرب رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الاطباء، وعضو مجلس النقابة د. أحمد عبد الرحيم.

وطالب بتعديل علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين، وتعديل كادر الأطباء الحاصلين على البورد الفلسطيني، ودفع المستحقات المالية للأطباء الذين قطعت رواتبهم.

كما طالب بوقف سياسة الاعتقال والاستدعاءات التي تخوضها أجهزة أمن السلطة ضد الأطباء وأعضاء مجلس النقابة.

وحمّل الاتحاد الإسلامي، الحكومة المسؤولية الكاملة نتيجة ما سيترتب على هذه الإجراءات غير القانونية بحق الأطباء وأعضاء مجلس النقابة.

وأعلنت عن تضامنها الكامل مع زملائنا الأطباء المعتقلين من أجل تحقيق مطالبهم العادلة.