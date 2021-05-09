موعد آذان المغرب في شهر رمضان المبارك في فلسطين اليوم السابع والعشرين

يبحث الصائمون عن موعد آذان المغرب في قطاع غزة اليوم السابع والعشرين 9/5/2021، يبحث الصائمون في قطاع غزة عن موعد آذان المغرب في شهر رمضان 2021، في فلسطين وقطاع غزة على وجه الخصوص.

وبدأ الفلسطينيون في كافة المناطق الفلسطينية بالاستعداد لقدوم شهر رمضان المبارك، حيث تزينت بعض المدن بمظاهر الشهر الفضيل، فيما بدأت المحال التجارية في عرض ما يحتاجه المواطن من مواد غذائية خاصة بشهر رمضان.

موعد آذان المغرب في رمضان 2021 في غزة- اليوم السابع والعشرين

وفيما يلي موعد آذان المغرب في قطاع غزة اليوم السابع والعشرين 9/5/2021– السابع والعشرين من شهر رمضان

آذان المغرب 07:30

ويمر شهر رمضان 2021 في وقت تشتد في الطفرة الثانية من فيروس كورونا، وسط إجراءات وقائية فرضتها الحكومة الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية، وإجراءات مماثلة فرضتها السلطات الحاكمة في قطاع غزة.

ورغم الإجراءات التي فرضها فيروس كورونا على حركة وحياة المواطنين في فلسطين، إلا ان مظاهر الاستعداد لشهر رمضان ما زالت مستمرة، وسط حركة خجولة بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين.