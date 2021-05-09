"كاتب سياسي" يتوقع مواجهة عسكرية بين المقاومة في غزة والاحتلال

توقع الكاتب والمحلل السياسي ناصر اليافاوي أن تؤدي التطورات والأحداث المشتعلة في القدس المحتلة لا سيما في حي الشيخ جراح والمسجد الأقصى إلى تصعيد جديد بين المقاومة في غزة والاحتلال الإسرائيلي.

وأكد اليافاوي في تصريح لـ"فلسطين اليوم" أن الأحداث المشتعلة في مدينة القدس المحتلة عبارة عن قنبلة موقوته للحرب على قطاع غزة".

وأوضح أن هناك عدد من الأسباب تكون مدخلًا للحرب على قطاع غزة قائلًا: "إن بينت وغانتس يحاولان تحقيق مكاسب سياسية كبيرة ضد غريمهم رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو وذلك بالدفع نحو مواجهة عسكرية ضد غزة".

وبين أن المدخل الأخر لاندلاع مواجهة عسكرية بين غزة والاحتلال هو غليان الشارع الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بعد الاعتداءات الوحشية على القدس وحى الشيخ جراح، لا سيما وأن القدس خط أحمر في أي معادلة.

ويرى الكاتب اليافاوي أن هناك احتمالية عالية في تسريع الرد على ممارسات الاحتلال، ورفضا لأي تهدئة مع الصهاينة وذلك بعد تصريحات قادة الفصائل الفلسطينية" وهذا يتمثل في عودة فعاليات الإرباك الليلي، على طول ما يسمى بالسلك الزائل بين قطاع غزة ومستوطنات الغلاف".

وأشار إلى أن أي عدوان على قطاع غزة يسبقه موجة من التحريض الإعلامي ضد غزة، مستذكرًا تحليل أحد كبار المحللين العسكريين الإسرائيليين تال ليف رام حينما قال: "هذه الأيام تذكرنا بالأيام التي سبقت حملة الجرف الصامد – حرب صيف 2014".