عباس يهاتف الملك الاردني وهذا ما اتفقا عليه

أجرى رئيس السلطة محمود عباس اليوم الأحد 9-5-2021 اتصالًا هاتفيًا، مع الملك الأردني الملك عبد الله الثاني لبحث أخر التطورات الميدانية في مدينة القدس المحتلة خاصة في المسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض للاعتداءات المستمرة من قبل الإسرائيليين.

وبحث الطرفين العديد من القضايا أهمها آخر المستجدات على صعيد القضية، والأوضاع الخطيرة التي تمر بها مدينة القدس والاعتداءات الإجرامية لقوات الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني والمصلّين في المسجد الأقصى، ومنع وصول الآلاف منهم لأداء واجباتهم الدينية في شهر رمضان الفضيل، وكذلك الاعتداءات الممنهجة على الفلسطينيين في الشيخ جراح، والسعي لطردهم من بيوتهم والاستيلاء عليها لصالح المستوطنين.

واتفاق الطرفين على مواصلة التنسيق والعمل والتحرك المشترك وعلى الأصعدة وفي المحافل كافة، من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على القدس ومقدساتها وأهلها.