16 حالة وفاة و743 اصابة جديدة بكورونا في الاردن

أعلنت وزارة الصحة في المملكة الأردنية اليوم الأحد 9-5-2021 تسجيل 16 حالة وفاة، و743 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونشرت الصحة الأردنية اماكن توزيع الاصابات في جميع محافظات المملكة والتي جاءت على النحو التالي:

الإصابات والشفاء والفحوصات:

سُجِّلت (743) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (719,976) حالة

سُجّلت (16) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9092) حالة

بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (4.96%)، مقارنة مع (5.95%) يوم أمس

تمّ إجراء (14,968) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,839,470) فحصاً

بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (2386) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (703,577) حالة

يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (7307) حالات

يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (92) حالة، فيما غادرت (102) حالة

يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (963) حالة

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 16%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 35%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 24%

إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 18%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 40%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 20%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 11%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 14%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 13%

توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- 192 في محافظة العاصمة عمّان

- 118 في محافظة الزرقاء

- 90 في محافظة إربد، منها 4 في الرمثا

- 73 في محافظة الكرك

- 54 في محافظة المفرق

- 49 في محافظة الطفيلة

- 42 في محافظة البلقاء

- 35 في محافظة العقبة

- 29 في محافظة جرش

- 27 في محافظة عجلون

- 20 في محافظة مأدبا

- 14 في محافظة معان، منها 6 في البترا