"مهجة القدس" تنعى والد الشهيد المجاهد أحمد زيود

نعت مؤسسة "مهجة القدس" اليوم الأحد 9-5-2021 الحاج عزت سعيد طاهر زيود الذي توفي مساء أمس السبت 26 رمضان 1442هـ الموافق 08/05/2021م، ببلدة السيلة الحارثية بمحافظة جنين بالضفة المحتلة، عن عمر يناهز (65) عامًا.

يُذكر أن الحاج عزت والد الشهيد احمد الذي استشهد عام 2007 خلال اشتباك عنيف مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

نص بيان التعزية

جنين / مهجة القدس:

بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)

صدق الله العظيم

تعزية ومواساة

بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تتقدم مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ من عائلة زيود الكرام بعظيم التعازي والمواساة بوفاة فقيدهم المرحوم بإذن الله تعالى/

الحاج/ عزت سعيد طاهر زيود

(أبو السعيد)

والد الشهيد المجاهد/

أحمد عزت زيود

والذي وافته المنية مساء أمس السبت 26 رمضان 1442هـ الموافق 08/05/2021م، ببلدة السيلة الحارثية بمحافظة جنين بالضفة المحتلة، عن عمر يناهز (65) عامًا قضاها طائعًا لله صابرًا محتسبًا.

سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الشهيد المجاهد أحمد زيود ولد بتاريخ 22/05/1987م وهو أعزب؛ واستشهد بتاريخ 04/05/2007م حيث تم محاصرة الشهيد المجاهد أحمد ورفاق دربه الشهيد مهدي أبو الخير وخالد درويش من قبل القوات الخاصة الصهيونية؛ حيث دار اشتباك ما بين الشهداء والقوة الخاصة مما أدى إلى استشهادهم على الفور بعد إطلاق الرصاص بشكل كثيف عليهم.

إنا لله وإنا إليه راجعون

الدائرة الإعلامية

09/05/2021