مصر تبدأ بصناعة لقاح "سبوتنيك" الروسي وتتيح استخدامه نهاية 2021

أعلنت الصحة المصرية اليوم الأحد 9-5-2021 أن طواقم الصحة بدأت تعمل على تصنيع لقاح "سبوتنيك" الروسي محليا، على أن يصبح متاحا نهاية العام الجاري.

وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أشارت إلى أن العمل جار بهذا الشأن بالتعاون بين إحدى شركات الأدوية الخاصة في مصر وروسيا.

وقال الوزيرة زايد خلال مؤتمر صحفي من داخل الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا": "إن مصر تسعى لأن تكون مركزا لتصنيع وتصدير لقاح فيروس كورونا لإفريقيا".

ولفتت وزيرة الصحة المصرية إلى أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا فى مصر مستقر، وهناك زيادة بسيطة في عدد الحالات اليومية، مؤكدة أنه يجري تتبع جيني لفيروس كورونا خاصة للقادمين من الدول الموبوءة وفيها تحورات جينية للفيروس.